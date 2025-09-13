Partita pazza tra Juve – Inter, finisce 4-3

Juventus – Inter 4-3

Gol: pt 14′ Kelly, 30′ Calhanoglu, 38′ Yildiz, 65′ Calhanoglu, 76′ Thuram M, 83′ Thuram K, 90′ Adzic

Juventus (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Gatti (79′ David), 3 Bremer, 6 Kelly; 15 Kalulu, 19 Thuram K, 5 Locatelli (74′ Cabal), 22 Mckennie (79′ J. Mario); 10 Yildiz, 8 Koopmainers (74′ Openda); 9 Vlahovic (74′ Adzic). In panchina: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 18 Kostic, 24 Rugani,

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 95 Bastoni, 15 Acerbi, 25 Akanji; 30 C.Augusto (63′ Dimarco) , 22 Mkhitarian, 20 Calhanoglu (82′ Sucic), 23 Barella (63′ Zielinski), 2 Dumfries (78′ Darmian); 10 Martinez (63′ Bonny), 9 M. Thuram. In panchina: 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 11 Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito. All. Chivu

Arbitro: Colombo

Torino – Un’altalena di emozioni regale i tre punti e il primato alla Juventus in un 4-3 deciso da Adzic nel recupero contro l’Inter. Nell’arco dei 90′, due vantaggi della squadra Bianconera con le reti di Kelly e Yildiz, intervallati dalla rete di Calhanoglu, bravo a ripetersi ad inizio ripresa. Poi la copertina la prendono i fratelli Thuram: prima Marcus, poi Khephren siglano per le rispettive squadre. Il primo gol arriva al 14′: azione magistrale della squadra Bianconera con i difensori protagonisti. Bremer, da posizione defilata, cerca e trova un cross l volo su cui Kelly è bravo ad anticipare Akanji e a concludere con il piatto, Sommer non può nulla palla in buca d’angolo con il match che si sblocca. Al 30′ il gol del pareggio: la pazienza della squadra Nerazzurra porta al gol del pareggio. C. Augusto , servito da Mkhitaryan, cerca e trova con un rasoterra il centrocampista turco: rasoiata dal limite dell’area che sorprende Di Gregorio per l’1-1. Prima dell’intervallo la Juve trova il vantaggio: Bremer in verticale per il numero 10, controllo spalle alla porta e conclusione i una frazione di secondo, palla in buca d’angolo e Sommer fulminato dalla distanza. Al 66′ la doppietta di Calhanoglu: tiro da fuori area a sorprendere Di Gregorio e a ridare energia ai suoi. Al 76′ la rete del vantaggio ospite: Dimarco calcio d’angolo e colpo di testa di Thuram, rete del momentaneo vantaggio Nerazzurro. Al 83′ il 3-3: calcio di punizione di Yildizn, battuton al centro, Zielinski perde la marcatura di Thuram e , di testa, cambia nuovamente il parziale. In pieno recupero la rete del vantaggip Juve: Adzic prende la mira dai 30m e la conclusione trova l’angolino su cui Sommer non riesce a deviare. Seconda sconfitta consecutiva per l’inter dopo quella con l’Udinese mentre la Juve è a punteggio pieno.