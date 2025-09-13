Sconfitta da Reggio in amichevole per la Bertram

Bertram Derthona Tortona – Una Hotels Reggio Emilia (21-28, 42-52, 64-73) 88-95

Tortona: Vital 24, Hubb 8, Gorham 10, Manjon 9, Smith 6, Alipiev 3, Bellinaso n.e, Tandia 2, Baldasso 15, Biligha 4, Josovic n.e, Riismaa 7. All. Fioretti

Reggio Emilia: Barford 19, Woldetensae 8, Mainini n.e, Coupain 13, Williams n.e, Smith 2, Uglietti 8, Severini 10, Deme 2, Echenique 12, Vitali 5, Abreu, Cheatham 16. All. Priftis.

Arbitri: Gonella di Genova, Valzani di Milano, Cassina di Desio.

Tortona – La Bertram Tortona esce sconfitta in amichevole per 88 -95 dalla Unahotels Reggio Emilia nella prima volta in assoluto di una gara giocata davanti al pubblico del nuovo Palazzetto della Cittadella dello Sport di Tortona, anche se per un numero ristretto di invitati. Assente Pecchia oltre Strautins per coach Fioretti, da fuori campo a guardare per la prima volta i suoi nuovi compagni c’è Olejniczak, il nuovo pivot Bianconero. Salutati nel pre-gara anche il partente Zukauskas e il ritorno per la prima volta da avversario dopo oltre cinque stagioni dell’ex capitano Luca Severini. La prima frazione si chiude con il vantaggio ospite di più sette, 21-28. Baldasso continua e centrare la retina da oltre l’arco, e permette di raggiungere Reggio a quota 40 a tre minuti dall’intervallo. Il primo tempo finisce 42-52. Gli ospiti, dopo aver raggiunto il più 13 di scarto massimo ad inizio ripresa, si presenta alla partenza dell’ultimo quarto avanti di nove. Tortona non molla, uno splendente Vital porta la Bertram sull’ 85-84 a due dalla fine. Reggio risponde con un break di 0-7 che consegna la vittoria agli ospiti.