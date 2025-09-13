Seconda sconfitta consecutiva per la Pro Vercelli, cade in casa 0-2

Pro Vercelli – Virtus Verona 0-2

Gol: 38’Fabbro; st 86′ Fabbro

Pro Vercelli (4-3-3): 97 Livieri; 18 Piran (89′ Ronchi), 44 Clemente, 3 Coccolo, 28 Carosso (71′ Pino); 10 Ruutigliano, 30 Huiberts, 14 Iotti; 7 Mallahi, 26 Comi (47′ Akpa Akpro), 11 Sow (70’Sow). In panchina: 1 Passador, 12 Lancellotti, 5 Marchetti, 8 Burruano, 9 Coppola, 20 Tarantola, 24 Emmanuello. All. Santoni

Virtus Verona (3-5-2): 2 Alfonso; 95 Munaretti (77′ Amadio), 23 Toffanin, 6 Daffara; 75 Bassi, 10 Zarpellon (78′ Cuel), 5 Fanini (71′ Bulevardi), 21 Muhameti, 28 Patanè; 39 Mancini (72′ Pagliuca), 99 Fabbro. In panchina: 12 Scardigno, 22 Sibi, 3 Cielo, 4 Lodovici, 9 De Marchi, 20 Fiorin, 25 Filippi, 90 Odogwu. All.Fresco

Arbitro: Eremitaggio di Ancona

Vercelli – Una doppietta di Fabbro condanna la Pro Vercelli alla seconda sconfitta consecutiva, dopo quella rimediata Sabato scorso contro l’Union Brescia. Vantaggio ospite al 38′: azione personale di Fabbro che si accentra e lascia partire una conclusione sul secondo palo a giro che diventa imprendibile per Livieri. Il primo tempo termina con un gol messo a segno da Fabbro e con la Virtus che vanta un uomo in più grazie all’espulsione di Rutigliano per un fallo da dietro a Zarpellon. Sul finire della partita la rete che chiude i conti: ancora l’ex Chievo che raccoglie un pallone in area di rigore e in girata batte Livieri. Per la Virtus si tratta della prima vittoria stagionale mentre per la Pro, dopo l’ottima partenza, arriva la seconda sconfitta in due gare.