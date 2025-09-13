Spara dal balcone, denunciato dai Carabinieri

Carmagnola (TO) – Tragedia sfiorata nella notte appena trascorsa a Carmagnola. Un anziano di quasi ottant’anni ha sparato alcuni colpi di fucile dal suo balcone di casa, in via Poirino, ferendo lievemente due carabinieri. L’uomo è quindi uscito sul balcone con l’intento di spaventare i malintenzionati, sparando col suo fucile ad aria compressa. Alcuni pallini, però, hanno colpito due militari dell’Arma, per fortuna non in modo grave: entrambi guariranno nel giro di qualche giorno, mentre l’anziano è stato denunciato. Ora toccherà alla procura di Asti (che indaga per competenza territoriale) stabilire se l’uomo ha ancora i requisiti per detenere un’arma da fuoco.