Tre sconfitte su tre, notte fonda per la Sampdoria

Sampdoria – Cesena 1-2

Gol: pt 37′ Castagnetti; st 53′ Zaro, 90′ Ioannou

Sampdoria (4-2-3-1): 98 Coucke; 18 Venuti (70′ Depaoli), 5 Riccio, 31 Vulikic, 44 Ioannou; 16 Henderson (83′ Bellemo), 28 Abildgaard; 33 Conti (46′ Cuni), 72 Barak (70′ Pafundi), 11 Pedrola (52′ Cherubini); 9 Coda. In panchina: 22 Ghidotti, 3 Coubis, 4 Ferri, 17 Kadzikadunic, 70 Narro, 80 Benedetti. All. Donati

Cesena (3-5-2): 33 Klinsmann; 24 Mangraviti, 19 Zaro, 15 Ciofi; 99 Frabotta, 14 Berti (84′ Bastoni), 19 Castagnetti, 25 Bisoli (78′ Francesconi), 11 Ciervo (78′ Adamo); 9 Shpendi (84′ Diao), 7 Blesa. In panchina: 1 Siano, 6 Arrigoni, 13 Celia, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 26 Piacentini, 32 Olivieri. All. Mignani

Arbitro: Mariani

Genova – Tre sconfitte in altrettante partite, parte male la stagione della Sampdoria che non ha ancora trovato il primo punto stagionale. Al Ferraris vince il Cesena per 1-2, l’aveva riaperta Ioannou nel finale dopo le reti segnate da Castagnetti e Zaro. Al 37′ vantaggio Cesena: una perla di Castagnetti. Si è incaricato del calcio di punizione dal limite dell’area di rigore, ha disegnato un mancino perfetto che non lascia scampo a Coucke. Avanti gli ospiti. Il raddoppio al 53′: nasce tutto da un corner battuto da Ciervo, sfera che colpisce Shpendi che avvia un rimpallo in area piccola, Coucke non benissimo e poi l’ultima zampata è di Zaro. Nel recupero il gol che accorcia le distanze ma ormai è troppo tardi: suona la scossa Pafundi che penetra in area di rigore dalla corsia di destra, pallone in mezzo respinto che termina sul mancino dell’ex Como che calcia e trova la via del gol sfruttando la deviazione di Adamo.