Finisce 0-0 tra Atalanta U23 e Team Altamura

Atalanta U23 – Team Altamura 0-0

Atalanta U23: Vismara, Berto, Comi, Pounga (80′ Levak), Cortinovis (80′ Papadopoulos), Cissè (59′ Misitano), Ghislandi, Navarro, Colombo (59′ Riccio), Bergonzi (C) (30′ Idele), Vavassori. A disposizione: Torriani, Sassi, Plaia, Simonetto, Manzoni, Tornaghi, Lonardo. All: Salvatore Bocchetti.

Altamura: Viola, Dipinto, Rosafio (64′ Ortisi), Curcio, Poli, Simone (79′ Florio), Grande, Silletti, Nazzaro (C), Lepore (91′ Zazza), Nicolao (64′ Mogentale). In panchina: Spina, Crimi, Esposito, Franco. All: Francesco Cudazzo.

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina.

Assistenti: Manfredi Scribani di Agrigento e Marco Pilleri di Cagliari.

Caravaggio – Termina a reti inviolate la sfida tra l’Atalanta U23 ed il Team Altamura, valida per la 4ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26. Nel primo tempo il possesso palla é tutto Nerazzurro ma la formazione allenata da mister Bocchetti fatica a trovare la via del gol. La prima occasione importante è al 9′: Cortinovis con un filtrante perfetto lancia Vavassori in area, ma il numero 99 davanti a Viola non centra la porta. Occasione simile anche al 19′: questa volta è Cissè a lanciare Vavassori, ma il tiro esce in rimessa dal fondo. Inizia la ripresa e l’U23 si avvicina ancora una volta alla rete con il tiro di Cissè che si stampa però sul palo. Al 63′ conclusione potente del subentrato Misitano, ma Viola respinge in corner. Al 68′ Comi salva il risultato con un grande recupero difensivo sul centravanti dell’Altamura.