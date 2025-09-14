Il Blanco non sarà più alla Canottieri, Cambierà posto

Alessandria – Il Blanco, luogo di divertimento alla Canottieri di Alessandria, ha praticamente finito la stagione e chiude i battenti per il 2025 e l’anno prossimo non sarà più di sicuro lì. Alcuni interventi definiti da Aipo, per la sicurezza idraulica, cambieranno completamente quegli spazi e dunque il locale non potrà più rimanere lì. Il Blanco era stato acquisito dalla famiglia Miraglia nel 2012. e poi aperto nel 2013, in tutti questi anni ha passato momenti di grandi risultati ma ha anche attraversato situazioni complicate come l’alluvione del 2016 e un incendio nel 2020. Come ha spiegato Cesare Miraglia: “il Blanco tornerà, non lì, ma altrove, attorno ad Alessandria. Purtroppo in quegli spazi non ci sono più le condizioni per proseguire ma stiamo già ragionando per trovare altre collocazioni”.