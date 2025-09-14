Il Toro sbanca Roma, vittoria granata di misura

Roma – Torino 0-1

Gol: 59′ Simeone

Roma (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso (79′ Celik), 23 Mancini, 5 Ndicka; 43 Wesley, 17 Konè, 4 Cristante (66′ Pisilli), 3 Angelino (69’El Shaarawy); 18 Soulè, 8 El Aynaoui (46′ Baldanzi); 21 Dybala. In panchina: 32 Vasquez, 91 Zeleny, 87 Ghilardi, 2 Rensch, 7 Pellegrini, , 9 Dobyk, 11 Ferguson, 68 Arena. All. Gasperini

Torino (3-4-2-1): 81 Israel; 13 Maripan, 23 Coco, 34 Ismajli; 34 Biraghi, 21 Asllani (50′ Tameze), 22 Casadei (65′ Ilic), 16 Pedersen; 10 Vlasic (83′ Anjorin), 26 Ngonge (65’Aboukhlal); 18 Simeone (65′ Adams). In panchina: 1 Paleari, 71 Popa, 5 Masina, , 20 Lazaro, 21 Dembelè, 91 Zapata, 92 Nije, 83 Perciun. All. Baroni

Arbitro: Ayroldi

Roma – Vittoria in trasferta per il Torino che si impone per uno a zero all’Olimpico. Baroni sorprende con un 3-4-2-1: in porta Israel, difesa a tre con Ismajli, Coco e Maripan. Sugli esterni Pedersen e Biraghi, in mediana Casadei e Asslani, davanti Simeone supportato da Ngonge e Vlasic. La rete che decide l’incontro è di Simeone al 59′: l’attaccante, con un velo, inganna Konè. Palla per Ngonge poi nuovamente per l’ex Napoli che, a giro, toglie le ragnatele dall’angolino del secondo palo. Prima vittoria per il Torino che si riscatta dopo il pareggio con la Fiorentina e il ko con l’Inter. Al 67′ il Toro sfiora il raddoppio: tiro da fuori del neo entrato Aboukhlal, Israel in calcio d’angolo. Nel finale la Roma tenta il forcing senza successo nonostante gli 8′ di recupero.