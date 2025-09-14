Pareggio tra Bra e Torres, finisce 1-1

Bra – Torres 1-1

Gol: 35′ Sinani, 73′ Diakitè

Bra: Franzini, De Santis, Sganzerla, Chiesa, Cucciniello (92′ Chiabotto), Tuzza (78′ Maressa), La Marca (92′ Lionetti), Brambilla, Pautassi, Minaj (78′ Baldini) Sinani (56′ Di Biase).In panchina: Renzetti, Rottensteiner, Cannistra, Morleo, Campedelli, Dimatteo, Rabuffi, Chianese. Allenatore: Fabio Nisticò

Torres: Petriccione , Fabriani , Antonelli , Mercadante (71′ Di Stefano), Zecca, Sala , Masala (87′ Giorico) Nunziatini Lunghi (71′ Scheffer ), Starita (71′ Diakitè), Musso. In panchina: Stangoni, Marano, Biagetti, Idda, Carboni, Bonin, Dumani, Frau, Fois. Allenatore: Michele Pazienza

Arbitro: Mazzer (Conegliano)

Sestri Levante- La prima gioia in C del Bra sfuma a un quarto d’ora dalla fine. A Sestri Levante finisce 1-1 contro la Torres al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo secondo. La squadra di Nisticò aveva trovato il vantaggio al 35′ grazie a Sinani: abile a raccogliere una respinta sugli sviluppi di un corner e a freddare Petriccione con un destro preciso. Dopo l’1-0 i Giallorossi hanno avuto anche l’occasione per raddoppiare con Brambilla, ma la sua conclusione termina a lato del palo. Nella ripresa la Torres alza il ritmo sbattendo contro i piemontesi. Al 57′ l’episodio che avrebbe potuto cambiare la gara: rigore assegnato alla Torres e poi revocato tra le protesta. Al 73′ Diakitè trova la rete del pareggio per i sardi: spettacolare rovesciata al centro dell’area che non lascia scampo a De Santis.