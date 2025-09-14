Poker per la Dea sul Lecce

Atalanta – Lecce 4-1

Gol: 37′ Scalvini (A), 51′ De Ketelaere (A), 70′ Zalewski (A), 73′ De Ketelaere (A), 82′ N’Dri (L)

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Scalvini, Bellanova, de Roon (75′ Musah), Pašalić (60′ Brescianini), Zalewski (86′ Bernasconi), De Ketelaere (75′ Samardžić), Kamaldeen (75′ Maldini), Krstović. In panchina: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Obrić, Camara, Ahanor, Zappacosta. Allenatore: Ivan Jurić.

Lecce: Falcone, Kouassi (71′ Veiga), Gaspar, Siebert (79′ Thiago Gabriel), Gallo, Coulibaly, Ramadani, Sala (60′ N’Dri), Morente, Sottil (60′ Pierotti), Stulic (71′ Camarda).In panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Berisha, Helgason, Banda, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Bergamo – Con una grande prestazione corale, l’Atalanta supera per 4-1 il Lecce allo stadio di Bergamo e conquista così la prima vittoria in campionato, salendo così a quota 5 punti dopo tre giornate. Apre Scalvini, poi la doppietta di De Ketelaere intervallata da una gemma di Zalewski confezionano il poker sui salentini.La gara si sblocca al 37′ con un gran colpo di testa di Scalvini sull’angolo dalla destra di Zalewski per l’1-0 nerazzurro. Ancora Krstović al tiro, stavolta col mancino: conclusione larga.Il raddoppio arriva nella ripresa: bella combinazione Pašalić-Krstović, assist del numero 90 nerazzurro per il colpo da biliardo di De Ketelaere per il 2-0.Il terzo gol arriva comunque al 70′: ancora Krstović in versione rifinitore (secondo assist di giornata per l’attaccante), stavolta per Zalewski che si accentra e col destro batte Falcone. Dopo un’altra occasione creata sull’asse De Ketelaere-Krstović (Falcone respinge), il numero 17 nerazzurro si inventa il 4-0 rubando palla sulla trequarti e battendo con freddezza il portiere leccese. Gli ospiti accorciano all’82’ con un gran gol di N’Dri.