Prima vittoria per la Virtus Entella

Virtus Entella – Mantova 1-0

Gol: 7′ Tiritiello

Virtus Entella: Colombi; Del Lungo (75′ Parodi), Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Dalla Vecchia (84′ Karic), Nichetti, Di Mario (84′ Boccadamo); Franzoni, Guiu (65′ Ankeye); Fumagalli (65′ Debenedetti). A disp.: Del Frate, Rinaldini, Lipani, Bariti, Moretti, Benali, Portanova. All.: Chiappella

Mantova: Festa, Radaelli, Mantovani (32′ Maggioni), Castellini, Bani; Wieser (75′ Majer), Trimboli; Galuppini, Mancuso (59′ Falletti), Fiori (59′ Caprini); Bonfanti (59′ Mensah). A disp.: Andrenacci, Mullen, Fedel, Marras, Bragantini, Paoletti, Pittino. All.: Possanzini.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Chiavari – La sfida si sblocca subito: punizione battuta in area dopo un fallo di Bani su Guiu, Tiritiello anticipa tutti e di testa batte Festa per l’1-0. L’Entella galvanizzata prova a spingere ancora, ma il Mantova nel finale di frazione cresce e va vicino al pari. Prima Radaelli chiama Colombi alla respinta (23’), poi al 44’ si accende il doppio brivido: colpo di testa di Mancuso sul palo; poco dopo Bonfanti spreca all’altezza del dischetto, calciando alto. A pochi istanti dal riposo, ci provano ancora Radaelli e Galuppini, ma l’estremo difensore ligure è reattivo. Nella ripresa la squadra di Possanzini non riesce a replicare la vivacità offensiva mostrata prima dell’intervallo. L’Entella arretra, chiude gli spazi e punge in contropiede: Franzoni e Fumagalli sfiorano il raddoppio. Il Mantova inserisce forze fresche in avanti , ma le occasioni latitano e, anzi è l’Entella a sfiorare il bis.