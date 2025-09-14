Sconfitta per la Valenzana ad opera della Biellese

Biellese – Valenzana Mado 2-0

Gol: pt 10’Naamad; st 57′ Naamad

Biellese: Vergna, Colletta (93′ De Mori), Marra (72′ Facchetti), Brancato, Capellupo, Romairone (55′ Beltrame), Finizio, Naamad (87′ Artiglia), Pavan, Di Cesare (82′ Gila), Graziano. In panchina: Cordero, Gaida, Zingone, Madiq. All. Prina

Valenzana Mado: Sattanino, Saidi, Greco, Maione (82′ Ciliberto), Doria (68′ Massaro), Montini, Amato (83′ Megna), Ciletta, Venneri, Manasiev (68′ Dioh), West. In panchina: Canegallo, Ceccarini, Spriano, Ragni, Mukaj, Megna. All. Pellegrini

Arbitro: Monti di Como

Biella – La partita si sblocca subito: al 10′ Naamad ha trovato il varco giusto per battere Sattanino e regalare ai padroni di casa un avvio in discesa. La Valenzana ha provato a reagire, senza però impensierire più di troppo la retroguardia di Prina, compatta e ordinata. Nella ripresa al 57′ ancora Naamad ha messo la firma sul raddoppio, indirizzando deinitivamente l’incontro. Gli ospiti hanno tentato il tutto per tutto con i cambi per aumentare il peso offensivo, ma la Biellese ha controllato bene la gara fino al triplice fischio, potendo così festeggiare i primi tre punti della stagione davanti ai propri tifosi. La Biellese conquista la sua prima vittoria in Serie D e lo fa davanti al suo pubblico. I Bianconeri superano la Valenzana per 2-0