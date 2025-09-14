Seconda vittoria consecutiva per i Grigi che battono 1-0 l’Ovadese

Ovadese – Alessandria 0-1

Gol: st 46′ Diop

Ovadese: 1 Gaione, 2 Mendolia, 3 Mocerino, 4 Bianchi, 5 Fissore, 6 Bosic, 7 Bonicco, 8 Genocchio, 9 Romei, 10 Sciutto, 11 Forno. In panchina: 12 Tamburelli, 13 Ferrari, 14 Visentin, 15 Tsampourakis, 16 Allemani, 17 Agostini, 18 Margaglio, 19 Amendola, 20 Campazzo. All. Carosio

Alessandria: 1 Menino, 2 Cesaretti, 3 Boveri, 4 Tos, 5 Cirio, 6 Pellegrini, 7 Picone, 8 Nicco, 9 Diop, 10 Morganti, 11 Piana. In panchina: 12 Sisella, 13 Merlo, 14 Straneo, 15 Grandoni, 16 Ventre, 17 Costanzo, 18 Cargiolli, 19 Cociobanu, 20 Laureana. All. Merlo

Arbitro: Zambelli di Lodi

Ovada – Vincono i Grigi inanellando la seconda vittoria consecutiva ai danni dell’Ovadese. Una rete siglata da Diop a inizio ripresa ha fatto la differenza in una sfida con pochi reali spunti in prossimità delle due porte. In avvio Merlo non rinuncia al suo collaudato 3-5-2. In difesa c’è Cirio con Tos a coordinare il reparto e Cesaretti. In mezzo chiavi consegnate a Nicco, in avanti prima da titolare per Diop con l’attesissimo Piana. Carosio risponde con un modulo abbastanza coperto con Mendolia, Bianchi e Fissore dietro, Bosic e Genocchio sono la cerniera di centrocampo. Con Romei c’è l’esordiente Forno. Le due squadre si affrontano subito in maniera maschia, i Grigi prendono subito il pallone del gioco con un paio di palle inattive. Succede pochissimo, Piana e Diop toccano pochissimi palloni. L’Alessandria si affida ai calci piazzati. Al 46′ del secondo tempo la rete che decide l’incontro: da corner irrompe Diop che trova la deviazione decisiva per il vantaggio degli ospiti. Primi sei punti e partenza perfetta per i Grigi che nel prossimo turno affronteranno la Luese in trasferta.