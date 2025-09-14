Tonfo dell’Inter U23, sconfitta in casa per 1-0 dal Lecco

Inter U23 – Lecco 0-1

Gol: 64′ Metlika

Inter U 23(3-5-2): 91 Calligaris; 15 Stante (73′ Bovo), Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 37′ Kaczmarski (73′ Topalovic), Fiordilino (85′ Lavelli), 10 Kamatè, 3 Cocchi; 30 Mosconi ( 57′ Agbonifo), 7 Spinaccè (57’Zuberek). In panchina: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, 6 Mayè, 16 Venturini, 23 Zarate, 25 David. All. Vecchi

Lecco (3-4-2-1): 1 Furlan; 13 Battistini, 18 Tanco, 16 Ferrini (73′ Rizzo); 17 Pellegrino (73′ Romani), 6 Mallamo (67’Voltan), 5 Zanellato, 80 Kritta; 11 Galeandro (57′ Metlika), 10 Furrer (82′ Aloui); 25 Sipos. In panchina: 22 Dalmasso, 90 Constant, 4 Marrone, 7 Grassini, 14 Bonaiti, 26 Frigerio, 33 Lovisa. All. Valente

Arbitro: Castellone

Milano – Prima sconfitta per l’Inter U23 che, dopo aver pareggiato con Novara e Pro Patria, perde in casa contro il Lecco e rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Brutta prestazione da parte dei ragazzi di Vecchi, messi sotto sia dal punto di vista tecnico che dell’intensità. Il tecnico Vecchi deve rinunciare agli infortunati La Gumina, Berenbruch, Zanchetta e Re Cecconi . Esordio assoluto per Calligaris in porta e dal primo minuto per Kaczmarski in mezzo al campo, davanti c’è Mosconi con Spinaccè. Il Lecco prende in mano da subito le operazioni, con i padroni di casa che si difendono con ordine senza però riuscire a ripartire. Nella ripresa la musica non cambia e al 64′ l’episodio che decide il match: angolo dalla destra, la difesa Nerazzurra allontana, Metlika si coordina al limite dell’area e calcia al volo, Calligaris vede il pallone all’ultimo e non può nulla. Al fischio finale esplode la gioia del pubblico Lecchese, con i ragazzi di Valente ora in testa con 10 punti.