Il Genoa riprende in pieno recupero il Como, finisce 1-1

Como – Genoa 1-1

Gol: pt 13′ Paz; st 90′ Ekuban

Como (4-2-3-1): 1 Butez; 31 Vojvoda, 14 Ramon, 2 Kempf, 3 Valle; 6 Caqueret (74’S.Roberto), 33 Da Cunha (65′ Perrone); 19 Kuhn (73′ Addai), 10 Paz, 17 Rodriguez (85′ Baturina); 7 Morata (85′ Douvikas). In panchina: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 18 Moreno, 28 Smolcic, 27 Cerri. All. Fabregas

Genoa (4-2-3-1): 1 Leali; 3 Martin, 22 Vasquez, 5 Ostigard, 20 Sabelli (72′ Messias); 32 Frendrup, 73 Masini; 77 Ellertsson (72′ Ekuban), 17 Malinovsky (71′ Carboni), 15 Norton – Cuffy; 29 Colombo (81′ Ekhator). in panchina. 9 Vitinha, 30 Cuenca, 40 Fini, 29 Gronbaek, 16 Marcandalli, 31 Siegrist, 39 Sommariva, 8 Stanciu, 2 Thorsby, 76 Venturino, 34 Otoa. All. Vieira

Arbitro: Piccinini di Forlì

Como – Si fa riacciuffare nel finale in pieno recupero il Como che conduce per larghi tratti della gara non riuscendo però mai a chiudere il match. Seconda vittoria in campionato dopo quella con la Lazio e quattro punti in classifica mentre il Genoa, reduce dalla sconfitta in casa contro la Juve, può dirsi soddisfatto per come si erano messe le cose. IL como passa al 13′: gol strepitoso di Paz, il Como sfrutta al meglio un errore di Colombo che apre male il pallone verso l’esterno. Kuhn per Morata che appoggia a Paz. Il 10 lariano ruota su se stesso evitando il pressing di Masini e lascia partire un sinistro che non lascia scampo a Leali. Il gol del pareggio in pieno recupero: ottimo uno – due tra Carboni e Messias sulla destra, palla per Norton – Cuffy che entra in area e calcia. Un difensore del Como riesce a deviare sul palo ma Ekuban ribatte in rete.