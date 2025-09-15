Pareggio per 1-1 tra Empoli e Spezia

Empoli – Spezia 1-1
Gol: 18′ pt Esposito (S) su rigore; 4′ st Popov (E).
EmpoliI (3-4-2-1): Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Ceesay (38′ st Ebuehi), Yepes (1′ st Ilie), Ignacchiti, Elia (28′ st Moruzzi); Ghion (35′ st Belardinelli), Shpendi; Popov (28′ st Konate). A disp. Perisan, Gasparini, Indragoli, Tosto, Saporiti, Campaniello, Orlandi. All. Pagliuca.
Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata (15′ st Zurkowski), Beruatto (38′ st Cistana); Artistico (28′ st Soleri), Vlahovic (15′ st Artistico). A disp. Sarr, Loria, Jack, Lapadula, Bertoncini, Onofri, Comotto, Lorenzelli. All. D’Angelo.
Arbitro: Feliciani di Teramo (assistenti Laudato di Taranto e Fontani di Siena, quarto uomo Galipò di Firenze; Var Serra di Torino, Avar Maresca di Napoli).
Empoli – Secondo pareggio consecutivo per lo Spezia di Luca D’Angelo che porta a casa un punto dalla trasferta di Empoli, segna la prima rete del suo campionato e mostra un gioco più brillante rispetto alle prime due uscite in campionato.Ospiti aggressivi che trovano con Esposito su rigore il gol del vantaggio al 18′: massima punizione fischiata dall’arbitro Feliciani dopo richiamo all’on field review per una trattenuta in area ai danni di Cassata. ella ripresa pareggio immediato dell’Empoli con Popov, bravo e fortunato a deviare sotto la traversa un traversone di Elia (49′).