Risultati ad occhiali tra Pro Patria e Novara

Pro Patria-Novara: 0-0

Pro Patria 1919(3-5-2): Rovida; Reggiori, Masi, Motolese; Giudici, Bagatti (1′ st Dimarco), Di Munno, Ferri (40′ st Schirò), Orfei (19′ st Mora); Mastroianni (40′ st Aliata), Renelus (15′ st Citterio). In panchina : Gnonto, Zamarian, Viti, Frattini, Marra, Ferrario, Ganz. Allenatore: Greco.

Novara (3-5-2): Boseggia; Bertoncini (40′ st Dell’Erba), Citi, Lorenzini; Valdesi (35′ st D’Alessio), Basso (29′ st Lanini), Ranieri (29′ st Malaspina), Collodel (35′ st Arboscello), Agyemang; Donadio, Da Graca. In panchina: Rossetti, Raffaelli, Ledonne, Foti, Deseri, Cortese, Faye. Allenatore: Zanchetta.

Arbitro: Alfredo Iannello di Messina (Celestino / Galluzzo / Diop / Chimento)

NOTE: Espulsi: Masi (PP) al 18’st per doppia ammonizione e Giudici (PP) al 40’st per entrata a gioco pericoloso.

Busto Arsizio – Niente da fare per il Novara cha a Busto Arsizio nel derby contro la Pro Patria si ferma sul quarto pareggio in altrettante partite: finisce 0-0. A nulla vale il forcing finale in doppia superiorità numerica per gli Azzurri. Primo tempo privo di emozioni, giocato male da entrambe le squadre. Nella ripresa il Novara cerca con maggior insistenza la vittoria. Ha premuto molto di più, si è procurato prima al 63′ l’espulsione di Masi poi sll’83’ quella di Giudici. Il Novara ha colpito anche due legni clamorosi con Da Graca e Citi. Nel finale 11 contro 9 annullato un gol a Lanini per fuorigioco di Da Graca.