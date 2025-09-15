Vittoria per il Milan in casa contro il Bologna

Milan – Bologna 1-0

Gol: 61′ Modric (M).

Milan (3-5-2): Maignan (55′ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlovic (46′ De Winter); Saelemaekers, Fofana (65′ Ricci), Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek (65′ Pulisic), Gimenez (85′ Nkunku). All. Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis (63′ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (74′ Odgaard), Fabbian (63′ Bernardeschi), Cambiaghi (74′ Rowe); Castro (84′ Dallinga). All. Italiano.

Arbitro: Marcenaro.

Milano – Nel posticipo della 3a giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 il Bologna e conquista la prima vittoria a San Siro dopo la sconfitta al debutto contro la Cremonese. A togliere le castagne dal fuoco ai Rossoneri ci pensa il 40enne Luka Modric, che trova il gol-vittoria al 61′ con un preciso piatto dal limite su assist di Saelemaekers. Per i Rossoneri anche quattro pali colpiti da Gimenez (due, di cui uno però con la palla già uscita sul fondo), Estupinan e Ricci. Brutte notizie da Maignan, costretto a uscir per un problema a un polpaccio. Allegri espulso nel finale per proteste dopo che il Var aveva tolto un rigore a Nkunku.