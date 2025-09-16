Altro escursionista trovato morto sulle montagne del Cuunese

Cuneo – In Alta Valle Stura sono in corso le attività di recupero del corpo di un escursionista, un 61 enne torinese, le cui ricerche erano scattate nella tarda serata di Domenica. I soccorritori hanno potuto utilizzare i dati forniti da un ‘applicazione in possesso del disperso che ne ha consentito la localizzazione. Al lavoro i Vigili del fuoco di Cuneo che, dopo aver trovato l’auto in località Baraccone di Sant’Anna di Vinadio, hanno individuato attorno alle 2 di notte il 61 enne, scivolato a quota 2.300 metri. Sul posto anche gli uomini della Guardia di Finanza e il medico legale.