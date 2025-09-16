Cade mentre cerca funghi, salvata dal 118

Cursolo (VB) – Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di Domenica sulle alture di Cursolo, dove una 76 enne è scivolata lungo un ripido canalone mentre si trovava nei boschi con la figlia all ricerca di funghi. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino insieme all’elicottero del 118, che ha permesso di recuperare l’anziana in tempi rapidi. La donna, in condizioni critiche ma non in pericolo di vita, è stata trasportata all’Ospedale di Verbania per accertamenti e cure. Avrebbe riportato fratture e diversi traumi.