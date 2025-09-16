Ruba collanine durante un concerto, denunciato

Milano – Nella serata di Sabato 13 Settembre, gli agenti del Commissariato di Rho, durante un servizio predisposto per un concerto, hanno fermato un 20 enne per furto con strappo e ricettazione: il giovane è stato trovato in possesso di 19 collane in oro di vario peso. Dopo il concerto tre persone hanno sporto denuncia per il furto alle quali, successivamente, sono anche state restituite le collane previo riconoscimento. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla restituzione del maltolto.