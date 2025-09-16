Un super Vlahovic regala il pari alle Juve contro il Dortmund

Juventus – Borussia Dortmund 4-4
Gol: pt 52′ Adeyemi, 63′ Yildiz, 65′ Nmecha, 67′ Vlahovic, 74′ Couto, 86′ Bensebaini rig, 90′ Vlahovic, 90′ Kelly
Juventus (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 6 Kelly, 3 Bremer, 15 Kalulu; 27 Cambiaso, 19 Thuram, 8 Koopmainers (69′ Locatelli), 22 Mckennie (60′ J.Mario); 10 Yildiz (87′ Zhegrova), 30 David (60′ Vlahovic); 20 Openda (69′ Adzic). in panchina: 1 Perin, 32 Cabal, 7 Conceicao, 4 Gatti, 18 Kostic, 23 Pinsoglio, 24 Rugani. All. Tudor
Borussia Dortmund (3-4-2-1): 1 Kobel; 5 Bensebaini, 3 Anton, 26 Ryerson; 24 Svensson, 8 Nmecha (71’Bellingham), 20 Sabitzer, 2 Couto; 14 Beier (71′ Brandt), 27 Adeyemi; 9 Guirassy (90’Gross). In panchina. 37 Campbell, 17 Chukwuemeka, 42 Kabar, 39 Manè, 31 Ostrzinski. All. Kovac
Arbitro: Letexier