16 Settembre 2025

Un super Vlahovic regala il pari alle Juve contro il Dortmund

Juventus – Borussia Dortmund 4-4

Gol: pt 52′ Adeyemi, 63′ Yildiz, 65′ Nmecha, 67′ Vlahovic, 74′ Couto, 86′ Bensebaini rig, 90′ Vlahovic, 90′ Kelly

Juventus (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 6 Kelly, 3 Bremer, 15 Kalulu; 27 Cambiaso, 19 Thuram, 8 Koopmainers (69′ Locatelli), 22 Mckennie (60′ J.Mario); 10 Yildiz (87′ Zhegrova), 30 David (60′ Vlahovic); 20 Openda (69′ Adzic). in panchina: 1 Perin, 32 Cabal, 7 Conceicao, 4 Gatti, 18 Kostic, 23 Pinsoglio, 24 Rugani. All. Tudor

Borussia Dortmund (3-4-2-1): 1 Kobel; 5 Bensebaini, 3 Anton, 26 Ryerson; 24 Svensson, 8 Nmecha (71’Bellingham), 20 Sabitzer, 2 Couto; 14 Beier (71′ Brandt), 27 Adeyemi; 9 Guirassy (90’Gross). In panchina. 37 Campbell, 17 Chukwuemeka, 42 Kabar, 39 Manè, 31 Ostrzinski. All. Kovac

Arbitro: Letexier

Torino – Esordio rocambolesco per i Bianconeri in casa che si salvano in pieno recupero. La prima occasione offensiva è al 4′: Thuram conclude da fuori area e Kobel si rifugia in corner. Dal 10′ i tedeschi si fanno più insistenti ed è loro il maggior possesso palla ma la difesa della Juve fa buona guardia. Al 34′ la seconda occasione Juve, dopo quella di Thuram, con Kelly a tu per tu con Kobel, tiro sporco e debole parato. Nella ripresa i Bianconeri partono con maggior vigore, chance con Openda che conclude fuori. Al 52′ passano gli ospiti: Nmecha recupera palla vacante nella trequarti della Juve, la sfera arivva ad Adeyemi che fa partire un rasoterra che batte Di gregorio. Al 64′ pareggiano subito i padroni di casa: splendida rete di Yildiz che calcia a giro sul secondo palo con la palla che si infila all’incrocio. Nenache 60” dopo e il Borussia è di nuovo in vantaggio con Nmecha e un calcio teso dal limite. Il 2-2 è un assolo di Vlahovic: il centravanti della Juve davanti al portiere lo fredda. Al 74′ Yan Couto riporta avanti i suoi.All’86’ rigore per il Borussi: Bensebaini spiazza il portiere. In pieno recupero la Juve prima accorcia le distanze con Vlahovic e poi pareggia con Kelly imbeccato in area sempre da Vlahovic.
