Cerca di riscuotere un debito di droga, arrestato

Collegno (TO) – Arrestato l’uomo che nella notte tra Venerdì e Sabato a Collegno aveva cercato di uccidere madre e figlio, colpiti all’interno della loro abitazione con più coltellate per poi far perdere le proprie tracce. Con l’intento di riscuotere un credito di droga da 20 mila euro, l’uomo si è introdotto nella casa di via Parri armato di coltello alla ricerca di uno dei due figli della donna. Ha colpito con più fendenti prima la madre e poi l’unico figlio presente in casa. L’uomo all’arrivo dei Carabinieri si era già dato alla fuga. L’attività di indagine si è conclusa con la cattura dell’uomo in un appartamento del quartiere Barriera Milano di Torino dopo un periodo trascorso all’estero.