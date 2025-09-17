Scomparsa una ragazza a Torino, continuano le ricerche

17 Settembre 2025 REDAZIONE CRONACA, Nera 38

Scomparsa una ragazza a Torino, continuano le ricerche

Torino – Non si sa più nulla di Sofia Napolitano, la ragazza di appena 20 anni ha fatto perdere le sue tracce e la famiglia ha chiesto aiuto tramite i social network. Lo zio Luigi ha condiviso un appello in cui afferma che la ragazza quando si è allontanata da casa non era sola ma con un ragazzo Colombiano. La frequentazione tra i due non era mai stata ben vista dalla famiglia. La descrizione che viene fatta richiama capelli castani  lunghi e ricci, mentre l’abbigliamento comprende pantaloni neri e una felpa color grigio.  La famiglia ha lanciato vari appelli sui social dove in tanti hanno condiviso il post con la foto della ragazza per ritrovarla il prima possibile.

Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

Articoli correlati