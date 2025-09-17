Scomparsa una ragazza a Torino, continuano le ricerche

Torino – Non si sa più nulla di Sofia Napolitano, la ragazza di appena 20 anni ha fatto perdere le sue tracce e la famiglia ha chiesto aiuto tramite i social network. Lo zio Luigi ha condiviso un appello in cui afferma che la ragazza quando si è allontanata da casa non era sola ma con un ragazzo Colombiano. La frequentazione tra i due non era mai stata ben vista dalla famiglia. La descrizione che viene fatta richiama capelli castani lunghi e ricci, mentre l’abbigliamento comprende pantaloni neri e una felpa color grigio. La famiglia ha lanciato vari appelli sui social dove in tanti hanno condiviso il post con la foto della ragazza per ritrovarla il prima possibile.