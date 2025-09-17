Seconda sconfitta esterna per l’Atalanta U23

Salernitana – Atalanta U23 1-0

Gol: st. 60′ Ferraris

Salernitana (3-5-2): 1 Donnarumma; 26 Mastino (54’Frascatore), 18 Golemic, 35 Cabianca; 14 Villa, 24 Quirini (54′ Tascone), 5 Capomastro, 17 Knezovic (73’Achik), 27 Ubani (66′ st Coppolaro); 9 Inglese, 20 Ferraris (73′ De Boer). In panchina: 22 Brancolini, 8 Varone, 33 Anastasio, 39 Iervolino, 45 Di Vico, 70 Boncori. All. Addamo

Atalanta U23 (3-4-2-1): 95 Vismara; 4 Berto, 6 Comi, 18 Guerini (80’Plaia); 3 Simonetto, 8 Pounga, 21 Riccio (74′ Levak), 61 Idele (46′ Manzoni); 98 Papadopoulos (58′ Lonardo), 99 Vavassori; 20 Misitano (74’Cissè). In panchina: 17 Torriani, 22 Sassi, 10 Cortinovis, 23 Tornaghi, 24 Ghislandi, 37 Navarro, 40 Colombo, 66 Bergonzi. All.Bocchetti

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila

Salerno – Seconda sconfitta in altrettante trasferte per l’Atalanta U23. I Nerazzurri non hanno assolutamente sfigurato al cospetto della capolista, sfiorando più volte il gol nel primo tempo e in avvio di ripresa. La squadra di Bocchetti resta però a quota 4 in classifica. Il gol che decide l’incontro al 60′: Simonetto prova a salvare una rimessa laterale ma finisce con il consegnare palla a Cabianca. Cross dalla trequarti sul secondo. palo per Villa che fa la sponda per Ferraris, che con il sinistro di prima intenzione trova l’angolino basso alla destra di Vismara. Al 69′ doppia occasione Atalanta: sugli sviluppi di una punizione da sinistra, sponda di Lonardo sul secondo palo per Vavassori che colpisce di testa e Donnarumma respinge il pallone d’istinto. L’azione prosegue sulla destra con Pounga che mette al centro per Comi il cui colpo di testa termina a lato.