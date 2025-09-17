Vince al 90’ l’Inter U23 e conquista la prima vittoria stagionale contro la Virtus Verona

Virtus Verona – Inter U23 1-2

Gol: pt 6′ Munaretti, 22′ Stante; st 94’Fiordilino

Virtus Verona (3-5-2): 2 Alfonso; 6 Daffara, 23 Toffanin, 95 Munaretti; 28 Patanè (87’Amadio), 21 Muhameti (64′ Bulevardi), 10 Zarpellon, 39 Mancini, 75 Bassi; 99 Fabbro (87′ Pagliuca), 5 Fanini (64′ De Marchi) In panchina: 1: Scardigno, 3 Cielo, 4 Lodovici, 20 Fiorin, 24 Mlakar, 25 Filippi, 47 Cuel, 84 Iaquinta, 90 Odogwu. All. Fresco

Inter U23: 91 Calligaris; 6 Mayè( 64′ Alexiou) 19 Prestia, 15 Stante; 25 David, 14 Bovo, 8 Fiordilino, 9 Topalovic (84′ Lavelli) 46 Cinquegrano; 35 Zuberek ( 63′ Kamate) , 11 (64′ Spinacce). In panchina: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, 3 Cocchi, 16 Venturini, 20 La Gumina. All. Vecchi

Arbitro: Mirabella di Napoli

Verona- Parte forte la Virtus che passa subito al 7′: Zuberek allontana di testa l’angolo proveniente dalla sinistra, ma trova direttamente i piedi di Munaretti appostati al limite dell’area di rigore: tiro deciso di prima intenzione e 1-0. Al 22′ la pressione dell’Inter U23 viene premiata: dalla destra arriva il colpo di testa al volo sul primo palo di Stante che pareggia i conti. La prima frazione termina 1-1 con le due squadre che si equivalgono. Gioco spezzatato nella ripresa con una occasione importante per parte: al 78’buona azione del neo entrato Spinaccè , poi David sbaglia completamente la conclusione. All’86 Fabbro ci prova al volo da fuori area, Calligaris blocca. Al 94′ l’Inter passa e vince la partita: tiro dalla lunga distanza e palla che supera il portiere.