Ancora nessuna notizia della studentessa scomparsa da oltre due giorni

18 Settembre 2025 REDAZIONE Senza categoria 31

Ancora nessuna notizia della studentessa scomparsa da oltre due giorni

Torino (da La Stampa) – Da due giorni non si hanno notizie di Sofia Napolitano, 20 anni, residente con la famiglia a Torino. Lunedì è uscita di casa dicendo che sarebbe andata all’università per assistere all’esame di un’amica, ma non è mai arrivata e non ha più fatto ritorno. La giovane, capelli castani lunghi e ricci, indossava pantaloni neri e una felpa beige. Con sé aveva computer e telefono, che risulta spento, ma non i documenti. I genitori hanno sporto denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Mirafiori e della vicenda si sta interessando anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto’. La madre, Patrizia Pignalosa, ha lanciato un appello sui social chiedendo aiuto: “Vi prego, se qualcuno vede Sofia o ha informazioni, contatti subito le forze dell’ordine al 112”. Anche il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, sui social ha invitato chiunque abbia notizie a rivolgersi a polizia o carabinieri.

 

Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

Articoli correlati