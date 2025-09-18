Arrestato per aver prima tentato e poi commesso uno stupro

Milano – Il precedente 9 Settembre una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata costretta a subire atti sessuali da un uomo più grande con cui si era incontrata per un primo appuntamento dopo una conoscenza avvenuta su Telegram. I due, dopo essersi incontrati alla fermata della metro di San Donato Milanese, sono saliti nella macchina di lui per andare a cena fuori. Con la scusa di non trovare la strada si è fermato in una piazzola e ha chiuso le portiere. Secondo la denuncia della ragazza all’improvviso avrebbe estratto dalla tasca del pantalone un coltello da cucina intimandole di avere un rapporto sessuale con lui. La giovane è riuscita ad uscire dall’auto e ha avuto la lucidità di fare un video alla macchina prima che si allontanasse. In strada ha fermato un’ auto di passaggio e ha dato l’allarme. La ragazza lo ha riconosciuto dopo che la Polizia le ha mostrato alcune foto segnaletiche. L’uomo è stato fermato dopo il riconoscimento della ragazza.