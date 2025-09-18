Cade da una grata, ricoverata in codice rosso

Verbania – Momenti di paura nel pomeriggio di Mercoledì 17 Settembre: una donna di 58 anni, residente a Verbania, è precipitata per circa quattro metri dalla grata di pertinenza di una palazzina privata su cui stava camminando. La dinamica dell’incidente è in fase di costruzione da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del fuoco e al personale del 118. Nella caduta la donna ha riportato gravi traumi: le sue condizioni sono state giudicate critiche, ma è rimasta sempre cosciente. Dopo le prima cure sul luogo dell’incidente, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Castelli di Pallanza, dove si trova ora ricoverata.