Poker del PSG sulla Dea

Psg – Atalanta Champions League 4-0
Gol: pt 3′ Marquinhos, 39′ Kvaratskhelia; st 51′ Mendes, 90′ Ramos
Psg (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes (75′ Zabarnyi); J.Neves (58’G.Ramos), Vitinha, F. Ruiz (55′ Zaire – Emery); Kvaratskhelia (75′ Mbaye), Mayulu (55′ Lee), Barcola. In panchina: Safonov, Marin, L.Hernandez. All. L.Enrique
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti (75′ Scalvini); Bellanova, Musah (75′ Brescianini), De Roon, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere (46′ Samardzic), Maldini (46′ Krstovic). In panchina: Rossi, Sportiello, Sulemana, Obric, Camara, Zalewski, Zappacosta. All. Juric
Arbitro: Scharer
Parigi – I campioni in carica del Psg si aggiudicano i primi tre punti di questa fase di Champions League. Al Parco dei principi finisce 4-0 per i francesi. Partono forte i padroni di casa che sbloccano la partita dopo 3′: Marquinhos appoggia in porta il servizio di F. Ruiz. Carnesecchi nega il raddoppio con due grandi parate, prima sulla deviazione ravvicinata di Mendes e poi sul diagonale di Hakimi deviato sul palo. Il Psg trova il raddoppio al 39′ con un gran tiro di Kvaratskhleia e poi sfiora il tris al 44′ con il rigore assegnato dopo il richiamo del Var ma splendidamente neutralizzato da Carnesecchi sulla battuta di Barcola. ll 3-0 arriva nella ripresa con la conclusione precisa di Mendes. I Nerazzurri ci provano con Krstovic: sinistro dal limite parato. Nel recupero il Psg trova il 4-0 con Ramos