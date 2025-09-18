Sconfitta per i Grigi contro l’Acqui nell’andata di Coppa Italia

Acqui- Alessandria 1-0
Gol: St 79′ Gillardo
Acqui: 1 Rosti, 2 Abdlahna, 3 Martino, 4 Serhiienko, 5 C.Ventre, 6 Verdese, 7 Biglia, 8 El Hlimi (65’Atomei), 10 Cadario (49’Mazzarello) , 11 Saviozzi (60′ Gillardo) . In panchina. 12 Bello, 13 Lanza, 14 Badano, 15 Martino, 16 Anguiletti, 19 Biglia. All. Moscardini
Alessandria: 1 Menino, 2 Cociobanu, 3 L.Ventre (62′ Morganti) , 4 Cirio, 5 Cesaretti (60′ Tos) 6 Costanzo (62′ Boveri) , 7 Picone, 8 Pellegrini (70’Diop) , 9 Cargioli, 10 Grandoni, 11 Piana. In panchina. 12 Sisella, 13 Merlo, 14 Straneo, 19 Laureana, 20 Leone . All. Merlo
Espulsi: 79′ Picone
Arbitro: Vallelunga di Collegno
Acqui – Sconfitta ad Acqui nella gara di andata degli ottavi di Coppa Italia. I Grigi nonostante una buona partita non riescono a concretizzare. Il gol che decide l’incontro è del neo entrato Gillardo al 79: punizione dalla destra e colpo di testa del numero 18 che salta indisturbato. Merlo nella ripresa inserisce altre due punte per cercare il gol ma nel momento migliore i Grigi subiscono la rete del vantaggio dei padroni di casa. A 5′ dalla fine gli ospiti rimangono in 10 per un rosso a Picone. C’è ancora la gara di ritorno in programma tra due settimane in cui i ragazzi di Merlo dovranno vendere cara la pelle per non uscire dalla competizione. Domenica i Grigi torneranno in campo sempre ad Acqui contro la Luese.