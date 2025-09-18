Un grande Thuram decide la sfida con l’Ajax

Un grande Thuram decide la sfida con l’Ajax

Ajax – Inter Champions League 0-2

Gol: pt 42′ Thuram; 47′ Thuram

Ajax (4-3-3): 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura (85′ Sutalo), 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer (76′ Moro), 18 Klaassen, 8 Taylor (63’Mcconnell); 17 Edvardsen, 25 Weghorst (63′ Dolberg), 11 Godts (76’Gloukh). In. panchina: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 L.Rosa, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 41 Alders, 43 Bounida. All. Heitinga

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella ( 80′ Zielinski), 20 Calhanoglu (87′ Sucic), 22 Mkhitaryan (69′ Frattesi), 32 Dimarco (80′ C. Augusto); 9 Thuram (87′ Bonny), 94 Esposito. In panchina; 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 10 Lautaro, 11 L.Enrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 31 Bisseck. All. Chivu

Arbitro: Oliver

Amsterdam – Grande  prova dei Nerazzurri che vincono ad Amsterdam grazie a due gol di testa di Thuram. Nonostante l’ottimo avvio, la partita diventa più intricata strada facendo, con pochi spunti buoni al netto delle ottime combinazioni Esposito – Thuram, con il francese vicino al gol e protagonista di un rigore procurato: fallo netto sul 9 dell’Inter, con l’arbitro Oliver che torna sulla sua decisione per una lieve trattenuta dell’interista. Il crocevia della partita al 42′: angolo di Calhanoglu e colpo di testa di Thuram che anticipa il marcatore. La ripresa comincia subito con il raddoppio dell’Inter: corner sempre del turco e gol di Thuram sempre di testa. Primi tre punti incamerati e riscatto dopo la doppia sconfitta in campionato.
