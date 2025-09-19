Vittoria per Tortona nell’amichevole contro Brescia

Bertram Derthona Tortona – Germani Brescia 81-75 (20-20, 44-42, 62-62)

Tortona: Vital 23, Hubb 6, Gorham 13, Manjon 7, Pecchia n.e, Smith n.e, Baldasso 2, Olejniczak 18, Biligha 4, Josovic 3, Rismaa 5. All. Fioretti

Brescia: Bilan 10, Ferrero 3, Massinburg 12, Doneda, Santion, Della Valle 12, Ndour 10,Burnell 21, Ivanovic, Mobio, Rivers 7, Mbow. All.Cotelli

Arbitri: Quarta di Torino, Percivalle di Torino, Lucotti di Milano.

Tortona -Quarta amichevole prestagionale per la Bertram Derthona dopo la vittoria con Varese e le battute d’arresto contro Milano, al Memorial Bottacin, e Reggio Emilia. Gli uomini di Mario Fioretti ripartono aggiudicandosi 81-75 un test importante contro la Germani Brescia, finalista Scudetto della scorsa stagione che ha sostituito il solo Chris Dowe in estate, riaccogliendo CJ Massinburg.Secondo appuntamento di fila nel nuovo Palazzetto dello Sport di Tortona, con una sorpresa dell’ultima ora per gli spettatori, a cui è stato regalato un anticipo dello spettacolo previsto nell’Opening Game del 21 settembre. Non ancora disponibile l’ultimo arrivo in casa Derthona Brekkott Chapman, così come gli assenti Andrea Pecchia e Arturs Strautins.