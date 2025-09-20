Brutta sconfitta dello Spezia che perde 1-3 in casa

Spezia – Juve Stabia 1-3

Gol: 2′ Correia, 19′ Carissoni, 59′ Soleri, 61′ Candellone

Spezia (3-5-2): 12. Mascardi; 2 Wisniewski, 55 Hristov (72′ Lapadula), 37 Mateju; 23 Candela, 8 Nagy, 5 Esposito, 29 Cassata (46′ Kouda), 11 Beruatto (70′ Aurelio); 9 Artistico (46′ Soleri), 20 Di Serio (58′ Vlahovic). In panchina: 1 Sarr, 16 Loria, 15 Jack, 14 Zurkowski, 15 Cistana, 32 Vignali, 34 Comotto. All. D’Angelo

Juve Stabia (3-4-2-1): 1 Confente; 13 Varnier (65’Stabile), 30 Giorgini, 4 Ruggero; 10 Pierobon (84′ Mosti), 29 Correia (83′ Zuccon), 55 Leone, 24 Carissoni; 11 Piscopo, 37 Maistro (56’Candellone); 9 Gabrielloni (56’Burnete). In panchina: 63 Boer, 3 Reale, 13 Baldi, 76 Mannini, 20 Duca, 77 Cacciamani, 21 De Pieri, All. Abate

Arbitro: Massimi

La Spezia – Uno Spezia privo di carica agonistica e mal messo in campo subisce una lezione dalla Juve Stabia ed entra nel tunnel della crisi. Prestazione allucinante della squadra di D’Angelo, il cui disegno tattico viene cancellato dalla mossa di Abate di mettere Maistro in marcatura su Esposito. I bianchi si affidano ai lanci lunghi, che tuttavia funzionano solo quando entra in campo Soleri, colpevolmente lasciato in panchina a favore di Artistico. In mezzo al campo manca qualità, con Nagy e Cassata a sbagliare un pallone dopo l’altro. Così gli ospiti segnano dopo 90 secondi, raddoppiano comodamente nel primo tempo e chiudono il discorso andando a chiudere con la terza rete pochi secondi dopo aver subito quella di Soleri che poteva riaprire il discorso. Ci sono anche una traversa e due contropiedi a tu per tu con il portiere sprecati da segnalare.