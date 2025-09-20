Disperso salvato grazie all’unità cinofila della Guardia di Finanza

Scopa in Valsesia (VC) – Nella tarda serata di Venerdì, una tempestiva operazione della Guardia di Finanza con l’unità cinofila, ha permesso di salvare un cercatore di funghi disperso in un canalone. Il cane Kurz, addestrato per le ricerche in montagna, ha effettuato un ritrovamento decisivo. L’uomo versava in condizioni sanitarie critiche, con ferite gravi. Nonostante ciò, è rimasto vivo fino all’arrivo dei soccorsi. Vista la difficoltà di accesso e l’imminente notte, sul posto è intervenuto l’elicottero di Aosta per procedere all’evacuazione del disperso.