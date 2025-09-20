Il Milan travolge l’Udinese, finisce 0-3

Udinese – Milan 0-3

Gol: 40′ Pulisic; 46′ Fofana, 53′ Pulisic

Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue (58′ Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Atta (80′ Miller), Zarraga, Karlstrom, Ekkelekamp (58′ Modesto): Davis (58′ Zaniolo), Iker Bravo (45′ Buksa). In panchina: Bertola, Goglichidze, Gueye, Kabasele, Kamara, Nunziante, Palma, Piotrowski, Venuti. All.Runjaic

Milan (3-5-2): Terraciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (66′ De Winter); Saelemaekers, Fofana (66′ Ricci), Modric (80′ Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (62′ Loftus – Check), Gimenez (62′ Nkunku). In panchina: Balentien, Bartesaghi, Odogu, Pittarella, Torriani. All. Allegri

Arbitro: Doveri di Volterra

Udine – Al Bluenergy Stadium meritata vittoria del Milan grazie ad una doppietta di Pulisic e ad una rete di Fofana. Terza vittoria consecutiva per il Milan di Allegri che espugna Udine con un secco 3-0. I Rossoneri salgono così a quota nove punti in classifica, mostrando solidità, cinismo e qualità nei momenti chiave. Il Milan sblocca il match al 40′: su un retropassaggio mal calibrato Sava respinge corto e Pulisic è il più lesto ad avventarsi sul pallone, firmando lo 0-1. Nella ripresa gli ospiti trovano subito il raddoppio: Pulisic ruba palla, serve Fofana che con freddezza insacca lo 0-2. Il tris al 53′: Rabiot serve Pulisc con un filtrante preciso e l’americano non sbaglia, firmando la doppietta personale.