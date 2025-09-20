La Valenzana agguanta il pari all’ultimo respiro

Valenzana Mado – Sanremese 1-1

Gol: 47′ Djorkaeff, 95′ Montini

Valenzana Mado (4-3-3): 1 Sattanino; 28 West, 23 Venneri, 19 Ciletta, 5 Saidi; 16 Dioh (60′ Massaro), 8 Maione, 7 Greco; 18 Amato (80′ Toniato), 11 Montini, 10 Doria (75′ Manasiev). In panchina: 12 Canegallo, 4 Chelli, 17 Ciliberto, 24 Bosco, 26 Mukaj, 29 Megna. All. Pellegrini

Sanremese (4-3-3): 1 Gattuso; 17 Aceto, 13 Monticone, 5 Garcia, 2 Di Fino (55′ Santanocito); 72 Zagarese (80′ Cipriani), 30 Andreis, 20 Cavaliere; 18 Sambou, 9 Moreo, 7 Djorkaeff. In panchina: 22 Bohil, 4 Bregliano, 24 Vindigni, 28 Cepele, 36 Zocco, 37 Tassone. All. Moro

Arbitro: Paccagnella di Bologna

Valenza – Grazie ad una rete di Montini in pieno recupero la Valenzana pareggia contro la Sanremese evitando così la seconda sconfitta consecutiva. I Rossoblù hanno quattro punti in classifica alla vigilia del turno infrasettimanale di Mercoledì in cui la squadra di Pellegrini incontrerà in trasferta l’Asti. La rete del vantaggio ospite al 47′: un contrasto tra Venneri e Andreis sulla sinistra viene sanzionato con un rigore e cartellino rosso per il difensore valenzano, sul dischetto si presenta Djorkaeff che con un pallonetto morbido spiazza Sattanino. In pieno recupero il forcing della Valenzana viene premiato: sugli sviluppi di un corner, dopo una serie di batti e ribatti, Montini trova la deviazione decisiva sotto porta e fa esplodere lo stadio.