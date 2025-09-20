L’Hellas Verona blocca sul pari la Juve

H.Verona – Juventus 1-1
Gol: 19′ Conceicao, 45′ rig. Orban.
Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali (78′ Kastanos), Serdar (90’Jellu), Akpa Akpro (77′ Niasse), Bernede, Bradaric; Orban (90′ Ajayi), Giovane (63′ Sarr). All. Zanetti.
Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario (83′ Zhegrova), Locatelli (46′ Koopmeiners), Thuram (57′ Adzic), Cambiaso; Conceicao (69′ David), Yildiz; Vlahovic (57′ Openda). All. : Tudor.
Ammoniti: Akpa Akpro, Gatti, Kelly, Tudor (proteste in panchina), Orban, Koopmeiners.
Arbitro: Rapuano di Rimini.
Verona – Un bel Verona ferma la capolista Juventus. La squadra di mister Zanetti al Bentegodi pareggia 1-1 contro i Bianconeri. Succede tutto nel primo tempo. Al gol di Conceicao – gran giocata e tiro da fuori – risponde Orban (dopo controllo var) dagli undici metri. Il Verona gestisce bene le offensive Bianconere , senza soffrire troppo. Sono però poche occasioni nei primi 45 minuti.Nella seconda frazione più Verona che Juve. Il solito Orban mette in difficoltà almeno un paio di volte il portiere ospite. Il sogno del raddoppio sbatte contro il var al 67′: la rete di Serdar viene annullata per fuorigioco