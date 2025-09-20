Maltrattamenti nei confronti dei genitori, allontanato dall’abitazione

Maltrattamenti nei confronti dei genitori, allontanato dall’abitazione

Novi Ligure (AL) – Il cinquantenne, con un passato segnato da espedienti e reati, era rientrato nella casa famigliare nel 2023 e da quel momento aveva più volte maltrattato i genitori. Le violenze dell’uomo avevano spinto madre e padre a rivolgersi ai Carabinieri e sporgere denuncia nei confronti del figlio. La situazione si è aggravata nell’ultimo mese con episodi di aggressione che hanno richiesto l’intervento del Pronto Soccorso. L’Autorità giudiziaria ha disposto l’allontanamento del 50 enne dalla casa dei genitori, con divieto di avvicinamento.

