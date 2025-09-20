Pareggio per 1-1 tra Lavagnese ed Asti

Lavagnese – Asti 1–1

Gol: 18’ Ropolo, 86’ Lombardi

Lavagnese (5-3-2): 1 Gragnoli; 26 Marconi, 23 Berardi (84’ Gabelli) , 19 Oneto, 18 Reali, 16 Monteverde; 30 Bacigalupo (59’ D’Aniello), 21 Attuoni, 8 Romanengo (67’Costa); 10 Lombardi, 9 Nieri ( 85’ Ghigliotti) In panchina: 12 Galletti, 7 Garibotto, 14 Santana, 25 Vannucci, 27 Miragliotta. All. Ranieri

Asti (4-3-3): 1 Brustolin; 27 Magnelli, 16 Soplantai, 5 Gjura, 3 Ropolo; 19 Bozza (67’Ortolano) , 8 Gatto, 4 Toma; 72 Potestà (67’Erbini) , 9 Catania (85’ Lugli) , 7 Bresciani (80’Mancini) . In panchina: 22 Costantino, 6 Isoldi, 11 Ferrari, 21 Pisciotta, 24 Bonora. All. Cascino

Arbitro: Palmisano di Saronno

Lavagna – Nel terzo turno del girone A di Serie D, l’Asti di mister Cascino pareggia 1-1 contro la Lavagnese in una partita condotta per larghi tratti. I galletti hanno dimostrato solidità e maturità, conquistando comunque un punto prezioso su un campo difficile. La rete di Ropolo al 18’ ha portato avanti gli ospiti, ma la squadra ligure non ha mai mollato, riuscendo a pareggiare all’86’ con un rigore trasformato da Lombardi.Un risultato che conferma la buona prova dell’Asti che, con 4 punti in tre partite, sta mostrando il proprio valore nonostante il cambiamento radicale della rosa rispetto alla scorsa stagione e il calendario decisamente difficile di questo avvio di campionato