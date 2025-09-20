Piantagione sul Tanaro di marijuana, sequestrati 40 chili

Santa Vittoria D’Alba (CN) – Era nascosta all’interno di un terreno in località Cinzano, nel comune di Santa Vittoria D’alba, la piantagione di Marijuana che i militari della Guardia di Finanza hanno indivuato e sequestrato nelle vicinanze del fiume Tanaro. Le piante già pronte per essere tagliate ed essiccate, erano destinate ad essere immesse nel mercato illegale. Complessivamente, il quantitativo sequestrato si aggira intorno ai 40 chilogrammi di sostanza stupefacente. La Procura di Asti ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti. Sono in corso approfondimenti investigativi per risalire ai responsabili della coltivazione