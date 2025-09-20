Preso a martellate mentre dorme: Fermato Rosario Barbaro suo genero

Vermezzo (MI) -Angelo Droghi è stato sorpreso nel sonno dal genero Rosario Barbaro che gli ha gli ha fracassato la testa all’interno di una abitazione di Vermezzo. Verso le 15 di ieri un uomo si infila in una porta di un piccolo appartamento che si affaccia su Piazza Roma, si dirige verso la stanza e compie una aggressione efferata nei confronti di Angelo Droghi, 80 anni, che stava riposando. L’aggressore è suo genero, Rosario Barbaro, 53 anni, ex collaboratore di giustizia con precedenti penali, figlio dello storico boss Domenico Barbaro. L’anziano è stato sorpreso e non ha avuto il tempo di difendersi o tentare di scappare. Terminata l’azione il genero si è dileguato. I soccorritori arrivati sul posto hanno trovato l’80nne Angelo Droghi agonizzante in una pozza di sangue con il martello ancora conficcato nella testa. Stabilizzato sul posto, l’uomo è stato elitrasportato all’Humanitas di Rozzano dove è arrivato in condizioni gravissime, in pericolo di vita. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla nuca per tentare di ridurre le fratture, ma le sue condizioni sono ancora critiche, ed è tuttora in prognosi riservata. I carabinieri di Abbiategrasso e del nucleo investigativo di Milano dopo qualche ora hanno rintracciato l’aggressore a Corsico dove Barbaro vive. Per lui è stato disposto il fermo per tentato omicidio.