Quattro sconfitte su quattro per la Sampdoria

Monza – Sampdoria 1-0

Gol: 58′ Alvarez

Monza (3-4-1-2): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Obiang, Azzi; Galazzi (68′ Colpani); Alvarez, Maric (68′ Delli Carri). In panchina : Birindelli, Capolupo, Caprari, Carboni, Colombo, Domanico, Petagna, Pizzignacco, Sardo, Brorsson. Allenatore: Paolo Bianco

Sampdoria (3-4-2-1): Coucke; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic (63′ Giordano); Depaoli, Henderson, Abildgaard, Venuti (63′ Pafundi); Barak (63′ Coda), Cherubini; Cuni . In panchina: Bellemo, Benedetti, Conti, Coubis, Ferri, Ghidotti, Ioannou, Narro, Ricci. Allenatore: Massimo Donati

Arbitro : Abisso di Palermo.

Monza – La Sampdoria perde anche a Monza e fa poker alla rovescia: perde le prime quattro partite di campionato come mai era successo.I Blucerchiati pagano carissimi tre errori individuali: il flop dal dischetto di Barak, il raptus di Cherubini che si fa espellere, la papera di Coucke che non trattiene il pallone nell’azione del gol di Alvarez. Il primo tempo vede due episodi chiave attorno alla mezz’ora e con protagonista Cherubini: prima si procura un rigore che però Barak si fa parare da Thiam, poi si fa espellere per un irragionevole fallo di reazione su Izzo. Nella ripresa lunga fase di studio, poi Ciurria si fa espellere per fallo su Depaoli lanciato a rete. Il Doria potrebbe respirare, ma Coucke si fa scappare un traversone innocente e Alvarez non ha problemi a segnare. Entrano Coda, Pafundi e Giordano come mosse della disperazione. Ma questa mossa non porta a nulla. Delusissimi i 3mila doriani in trasferta.