Si aprono le porte del nuovo Palazzetto della Bertram

Tortona (AL) – Domani ci sarà l’inaugurazione del nuovo palazzetto della Bertram Tortona. Lo spettacolo comincerà alle 12 con attività di intrattenimento e, dalle 16, l’apertura delle porte in vista della sfida delle 18:15 contro la vincitrice dell’ultimo campionato, ovvero la Virtus Bologna. Sarà previsto il sold-out con un volume di richieste superiore alla disponibilità. Un investimento di enorme portata da parte della famiglia Gavio che dimostra, ancora una volta, come la provincia stia crescendo in termini di sviluppo sportivo ed economico. Sarà un enorme passo in avanti per la Pallacanestro italiana ma soprattutto per Tortona che torna ad avere in casa la squadra dopo i trasferimenti forzati a Voghera e Casale Monferrato. Sono previste visite di personaggi di spessore: Gianni Petrucci, presidente della federazione italiana, il presidente uscente di Lega Umberto Gandini, il presidente della regione Cirio. Con il nuovo palazzetto Tortona ambisce ad esportare il marchio anche all’estero generando così nuovi introiti. (Nella foto il proprietario del palazzetto e della Bertram, Beniamino Gavio).