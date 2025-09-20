Tonfo del Derthona contro il Vado, vincono di misura i liguri

Vado – Derthona 1-0
Gol: 84′ Pisanu
Vado (4-3-3): 22 Bellocci; 31 Messina, 24 Lupinacci, 14 Gulinelli, 4 Bondoli; 18 Abonckelet (57′ Pastorino), 10 Ciccone (85′ De Rinaldis), 6 Pisanu; 71 Syll (78′ Cecchinato), 11 Vita, 9 Raffini (57’Barwuah). In panchina: 1 Viganò, 7 Arras, 26 Torre, 33 Sacco, 34 Ndianefo. All Roselli
Derthona (4-4-2): 22 Cizza; 21 Arcidiacono, 19 Gilli, 6 Marcaletti, 5 Daffonchio; 28 Tocila (74′ Battista), 24 Gerbino, 18 Perez (60′ Patti), 8 Disegni (78′ Robotti); 27 Scalzi, 11 D’Antoni (67′ Buongiorno). In panchina: 1 Mandrino, 7 La Cava, 10 Gerbino, 14 Taverna, 29 Nani. All. Buttu
Arbitro: Gambirasio di Bergamo
Vado – Seconda sconfitta consecutiva per il Derthona che cade a Vado per uno a zero grazie alla rete all’84’ di Pisanu. Partita condotta e dominata per lunghi tratti dai Rossoblù che, soprattutto nel primo tempo, collezionano un bel numero di palle gol. Quando le sorti dell’incontro sembravano segnate verso un pareggio a portare in vantaggio i liguri ci pensa Pisanu: tiro murato due volte, al terzo tentativo Pisanu sbroglia la matassa con una splendida staffilata di controbalzo da trenta metri. La palla colpisce la parte bassa della traversa e finisce in rete. Nel finale il Derthona tenta una reazione ma senza impensierire la porta di Bellocci.