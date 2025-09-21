Il Como ribalta il punteggio e vince a Firenze

Fiorentina – Como 1-2

Gol: 6′ Mandragora; st 20′ Kempf, 49′ Addai

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri (32’st Viti), Gosens; Lamptey (22′ Fortini), Mandragora (17’st Fagioli), N.Caviglia, Fazzini (17’st Sohm); Kean, Piccoli (32’st Dzeko). In panchina: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Marì, Parisi, Sabiri, Richardson, Ndour, Gudmunsson. All. Pioli

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Kempf, Valle (37’st Posch); Perrone, S. Roberto (50’st Goldaniga); Vojvoda (1’st J. Rodriguez), Paz, Kuhn (16’st Douvikas); Morata (16’st Addai). In panchina: Vigorito, Cavlina, Moreno, Caqueret, Baturina, Da Cunha, Cerri. All. Fabregas

Arbitro: Bonacina

Firenze – Il Como apre la crisi della Fiorentina. Nella quarta giornata di Serie A la squadra di Fabregas batte 2-1 in rimonta gli uomini di Pioli rilanciandosi a quota 7 punti e inchiodando la Viola nella parte bassa della classifica a due punti. Al Franchi nel primo tempo Mandragora (6′) sblocca subito il match con un sinistro potente sugli sviluppi di una punizione respinta dalla barriera e nel recupero il Var toglie un rigore ai lariani per un contatto al limite dell’area tra Nicolussi Caviglia e Perrone. Nella ripresa poi il Como aumenta i giri e ribalta il risultato grazie a un’incornata di Kempf (65′) e una grande giocata di Addai (94′) nel recupero.