L’Inter U23 batte 2-0 la Pergolettese

Pergolettese – Inter U23 0-2

Gol: 35’ Fiordilino, 45’ Spinacce’

Pergolettese (4-3-1-2): 1 Cordaro; 27 Aidoo (80’Pala) , 26 Bane, 14 Lambrughi, 33 Capoferri; 6 Dore (46’Tremolada); 4 Arini (79’Di Gesu’) 21 Careccia; 10 Ferrandino (63’ Tomaselli); 9 Parker, 77 Pessolano (63’ Corti) In panchina. 12 Finardi, 22 Doldi, 3 Antoloni, 13 Benvenuto, 30 Pepa, 72 Padalino, 76 Roversi, 82 Sartori. All. Curioni

Inter U23: 91 Calligaris; 5 Alexiou (77’ Maye) , 19 Prestia, 15 Stante; 3 Cocchi, 10 Kamate ( 66’Bovo) , 8 Fiordilino, 37 Kaczmarski (84’Venturini) , 46 Cinquegrano; 7 Spinacce’ ( 78’La Gumina), 9 Topalovic (67’David) In panchina: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, 30 Mosconi, 90 Lavelli. All. Vecchi

Arbitro: Basso

Crema – L’Inter U23 trova il suo secondo successo consecutivo e supera la Pergolettese per 2-0. Entrambe le reti nel primo tempo con Fiordilino e Spinacce’ che indirizzano l’incontro. Nella ripresa un rosso per parte con le espulsioni di Coccia e Corti. Vantaggio Inter U23 al 35’: conclusione splendida di Firordilino che carica il destro e sorprende Cordaro non proprio impeccabile. A fine primo tempo Spinacce’ trova il raddoppio: Aidoo sbaglia sulla pressione di Topalovic per il compagno di reparto che conclude sul primo palo, sorprendendo Cordaro.