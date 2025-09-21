Ne prende 3 in 10’ il Toro, sconfitta sonora con l’Atalanta

Torino – Atalanta 0-3
Gol: 31′ Krstović, 35′ Sulemana, 38′ Krstović
Torino (3-4-2-1): 81 Israel; 23 Coco, 13 Maripan (46’Tameze), 34 Ismajli; 20 Lazaro, 21 Asllani, 8 Ilic (47′ Casadei) , 34 Biraghi; 7 Aboukhlal (46′ Adams) , 10 Vlasic (81′ Anjorin); 18 Simeone (70’Zapata). In panchina: 21 Dembele’, 66 Gineitis, 6 Ilkhan, 92 Nije, 26 Ngonge, 25 Nkounkou, 1 Paleari, 16 Pedersen, 71 Popa. All. Baroni
Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien (28′ Ahanor), 3 Kossounou; 59 Zalewski (11’Bellanova) 8 Pasalic, 15 De Roon (87′ Musah), 77 Zappacosta; 10 Samardzic; 90 Krstovic (86′ Maldini) 7 Sulemana (87′ Lookman).In panchina: 47 Bernasconi, 44 Brescianini, 52 Obric, 31 Rossi, 57 Spoetiello. All. Juric
Torino – Doppio Krstović intervallato dalla rete di Sulemana. Sì ricatta la Dea dopo la sconfitta con il Psg andando a espugnare Torino. Al 31′ vantaggio Dea: Samardzic mette in mezzo per l’ex Lecce che incrocia per il vantaggio dell’Atalanta. 4′ più tardi il raddoppio: palo di Samardzic, batti e ribatti e la spunta Sulemana per lo 0-2. Al 38’il tris; errore in gestione del possesso del Toro, Sulemana serve il montenegrino che fa tre. Notte fonda per il Toro che incassa una sconfitta senza troppi appelli. Dopo la vittoria a Roma il Toro deve fare mea culpa per una sconfitta dovuta ad un blackout negli ultimi 10’ del primo tempo