Non riesce la rimonta all’Urania Milano, sconfitta da Rimini

Urania Milano – Dole Basket Rimini 73-82 ( 20-20/ 13-24/ 14-23/ 26-15)
Urania Milano : Kevion Taylor 16 (5/8, 1/7), Ursulo D’almeida 15 (4/9, 0/0), Matteo Cavallero 11 (3/6, 1/2), Ion Lupusor 10 (2/3, 2/3), Andrea Amato 9 (0/3, 3/8), Gherardo Sabatini 6 (0/0, 2/3), Karl Gamble 6 (3/6, 0/2), Lionel Abega 0 (0/0, 0/0), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Giovanni Lo martire 0 (0/0, 0/0), Alessandro Gentile 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0). Coach: Cardani
Dole Basket Rimini: Alessandro Simioni 16 (2/3, 3/4), Pierpaolo Marini 14 (4/7, 2/5), Luca Pollone 11 (1/1, 3/10), Giovanni Tomassini 11 (1/3, 3/6), Mark Ogden 10 (1/2, 2/3), Davide Denegri 9 (0/1, 3/5), Assane Sankare 5 (1/2, 1/2), Gerald Robinson 4 (2/8, 0/3), Giacomo Leardini 2 (1/2, 0/1), Gora Camara 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0).Coach: Dell’Agnello
Milano – Rimonta solo accarezzata per la Wegreenit Urania Milano che, priva di Gentile, non ferma la corazzata Rimini, 73-82. I Wildcats restano a contatto sino a metà del secondo quarto, poi il festivale delle triple dei romagnoli scava il solco grazie agli ispirati Pollone, Tomassini e Simioni. Non basta ai rossoblu il rabbioso finale di Taylor, D’Almeida e Cavallero che non riescono a completare il clamoroso recupero.