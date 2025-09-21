Pari tra Alcione e Renate, un punto per parte

Alcione Milano – Renate 1-1

Gol: pt 20′ Delcarro; 68′ Morselli

Alcione Milano (4-3-1-2): 22 Agazzi; 94 Bertolotti, 25 Pirola, 65 Giogeschi, 73 Scuderi; 33 Invernizzi (81′ Lopes), 23 Galli, 70 Bright (81′ Muroni); 30 Zamparo (65′ Samele), 11 Morselli. In panchina: 1 Cecchini, 5 Miculi, 7 Renault, 16 Lanzi, 17 Rebaudo, 21 Oliveri, 27 Lione, 67 Mocchi. All. Cusatis

Renate (3-5-2): 22 Nobile; 15 Ori (74′ Ziu), 5 Auriletto, 24 Spedalieri; 17 Ruiz, 14 Calì (74′ Bonetti), 25 Vassallo (62′ Rossi), 11 Delcarro, 32 Ghezzi; 9 Karlsson (39′ Spalluto) , 10 Kolaj (39’Anelli). In panchina: 12 Bartoccioni, 8 Esposito, 18 Santos, 28 Meloni, 44 Mazzaroppi, 45 Nenè, 72 Mastromonaco. All. Foschi

Arbitro: Acquafredda di Molfetta

Milano – Un pari che accontenta entrambe le squadre, un punto per uno e otto punti in cinque gare per tutte e due. Un gol per tempo, con il Renate cinico a passare in vantaggio con Delcarro e poi una ripresa un pò a strappi. E dunque non è un caso che l’Alcione abbia trovato il pareggio sul cacio piazzato; davvero pregevole la punizione di Morselli. E così milanesi e brianzoli confermano i tratti positivi fin qui raccolti, ma senza trovare continuità di risultati. Il gol del vantaggio ospite al 20′: azione che si sviluppa sulla destra con Ghezzi a servire Karlsson a centro area. Il piattone dell’ islandese trova Agazzi pronto ma sulla seconda palla il portiere non può nulla con Delcarro bravo a ribadire in rete. Il pareggio al 68′. calcio piazzato bellissimo con Morselli che sorprende Nobile sul primo palo.